Basket femminile Dinamo Taranto e Support_o insieme per costruire il futuro delle giovani atlete

La Dinamo Taranto e Support_o collaborano per sviluppare il basket femminile nella città. L’obiettivo è creare un percorso di crescita stabile e continuo per le giovani atlete locali. La partnership mira a rafforzare il movimento cestistico femminile e a migliorare le opportunità di formazione e sviluppo delle giovani sportive. La collaborazione si concentra sull’organizzazione di iniziative e programmi dedicati alle giovani atlete, con l’intento di favorire il loro progresso nel settore.

Tarantini Time Quotidiano Una sinergia per rafforzare il movimento cestistico femminile tarantino e offrire alle giovani atlete un percorso di crescita continuo e strutturato. Con questo obiettivo la Errepi Net Dinamo Taranto e Supporto hanno annunciato il rinnovo della loro collaborazione in vista della prossima stagione sportiva. Il progetto coinvolgerà tutte le principali categorie giovanili, dall’Under 13 all’Under 19, affiancate da una squadra impegnata nel campionato di Serie C e dalla prima squadra che prenderà parte al torneo di Serie B. L’intento è quello di creare una filiera tecnica capace di accompagnare le ragazze durante tutto il loro percorso sportivo, favorendone la crescita tecnica e personale. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

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Dinamo Taranto - Cestistica Benevento - 30a giornata Serie B 25-26

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