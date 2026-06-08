Bagnacavallo d’estate – Di martedì si parte con i Moka Club

Il 9 giugno è iniziata l’edizione 2026 di “Bagnacavallo d’estate – Di martedì”. La rassegna, organizzata dalla rete di imprese “Bagnacavallo fa Centro” in collaborazione con il Comune, associazioni di categoria e altre realtà, ha preso il via con i Moka Club. La manifestazione si svolge ogni martedì durante l’estate.

Prende il via il 9 giugno l’edizione 2026 di “Bagnacavallo d’estate – Di martedì”, la rassegna promossa dalla rete di imprese “Bagnacavallo fa Centro” insieme al Comune, alle associazioni di categoria e alle numerose realtà coinvolte nell’organizzazione. Per tre martedì consecutivi la città si. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

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