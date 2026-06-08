Gli ascolti tv di ieri, domenica 7 giugno 2026, vedono nell'Access Prime Time un nuovo testa a testa tra Affari Tuoi condotto da Stefano De Martino su Rai 1 e La Ruota della Fortuna su Canale 5, mentre in prima serata lo scontro è tra programmi di sport, informazione, cinema e fiction. Su Rai 1 spazio all'amichevole della Nazionale tra Grecia e Italia, mentre Canale 5 ha puntato sulla fiction "Racconto di una notte". Completavano l'offerta il reportage d'attualità di "Presa Diretta" su Rai 3, il film "Guardia del corpo" su Rete 4 e la commedia "Il ricco, il povero e il maggiordomo" su Italia 1. Ecco tutti i dati di ascolto Auditel della prima serata e dell'access prime time. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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© Ilgiornaleditalia.it - Ascolti tv ieri, domenica 7 giugno 2026, dalla sfida tra Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna alla partita Grecia - Italia in prima serata

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