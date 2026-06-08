Ascolti tv 7 giugno 2026 | Grecia-Italia 22.7% Racconto di una notte 14.9% La Ruota della Fortuna 26.5% | Dati Auditel

Notizia in breve

Il match tra Grecia e Italia ha registrato il 22,7% di share, mentre “Racconto di una notte” ha ottenuto il 14,9%. La Ruota della Fortuna ha raggiunto il 26,5%. La sfida tra Rai 1 e Canale 5 si è concentrata su questi programmi, con la partita che ha superato la fiction e il quiz in ascolti. Dati Auditel riferiti alla serata di domenica 7 giugno 2026.