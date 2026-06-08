Arezzo ha deciso | Comanducci in Palazzo e la dedica va al babbo

Arezzo ha scelto Marcello Comanducci come nuovo sindaco. La decisione è stata presa dopo le elezioni comunali e l’insediamento si è svolto recentemente. La cerimonia ufficiale ha visto la presenza di rappresentanti istituzionali e cittadini. La nomina è stata confermata con il voto della maggioranza degli elettori. La dedica al padre è stata annunciata durante il discorso di insediamento.

Alla fine gli aretini l’hanno bell’e deciso: Marcello Comanducci sarà il nuovo sindaco della città. Quando lo spoglio era ormai agli sgoccioli, il candidato del centrodestra viaggiava attorno al 56%, lasciando dietro Vincenzo Ceccarelli e mettendo il sigillo su una vittoria che già dal primo turno aveva preso una certa piega. A caldo, emozionato, Comanducci ha dedicato il successo al padre Piero, scomparso undici anni fa. «Questa vittoria la dedico a mio babbo», sono state le prime parole del nuovo sindaco. E così, dopo settimane di manifesti, santini, strette di mano, cene elettorali e promesse da tutte le parti, gli aretini hanno messo la croce e detto la loro. E quando il popolo decide, c’è poco da fare: si leva il cappello e si prende atto. 🔗 Leggi su Lortica.it

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