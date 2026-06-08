Dal 12 giugno su Prime Video viene rilasciato “Ancora più sexy”, il sequel di “Pensati sexy”. La serie riprende le avventure di Maddalena Gentili, interpretata da un’attrice, alle prese con nuove situazioni sentimentali e comiche. Tra le protagoniste ci sono anche due figure note: Diana Del Bufalo e Valentina Nappi, che hanno rilasciato un’intervista in cui parlano del progetto.

Dal 12 giugno esce su Prime Video “Ancora più sexy”, il sequel di “Pensati sexy”. La storia continua con le nuove e comiche disavventure sentimentali di Maddalena Gentili. Il personaggio è interpretato da Diana Del Bufalo. Al suo fianco riappare lo spirito guida fuori dagli schemi interpretato da Valentina Nappi. La sceneggiatura è firmata da Michela Andreozzi insieme a Daniela Delle Foglie. La vicenda riprende tre anni dopo il primo incontro tra Maddalena e la sua guida spirituale. In questo periodo la protagonista ha costruito una carriera solida come scrittrice di successo. Inoltre vive una relazione stabile con Vanni, un fidanzato affettuoso e brillante editore. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - “Ancora più sexy”, intervista a Diana Del Bufalo e Valentina Nappi

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Ancora più sexy, intervista alla regista Andreozzi e agli attori Michele Rosiello e Mario Ermito

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