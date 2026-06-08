Alice and Steve
Alice è rimasta sconvolta quando ha scoperto che il suo migliore amico, Steve, stava frequentando sua figlia di 26 anni. La notizia ha causato grande sorpresa e turbamento nella famiglia, senza che ci siano state conferme ufficiali o dichiarazioni pubbliche. Nessun dettaglio sulle circostanze o sulle reazioni è stato fornito. La vicenda ha attirato l’attenzione di amici e conoscenti, generando discussioni tra chi conosceva i protagonisti.
Alice rimane sconvolta quando il suo migliore amico Steve inizia a frequentare sua figlia Izzy, di 26 anni. Rischia di perdere in un colpo solo il suo migliore amico e sua figlia. Alice tenta in tutti i modi di mettere fine alla relazione, ma sfortunatamente per lei, Steve è più che pronto a. 🔗 Leggi su Today.it
Alice and Steve Season 1 Trailer
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