Alice and Steve non è tutto oro quello che è british

Notizia in breve

La serie televisiva si compone di sette episodi e si presenta come una commedia anti-romantica. La narrazione esplora i temi della vita, dell’amore e della vendetta attraverso uno stile che si propone di riflettere un certo spirito britannico. La produzione si concentra sul tono e sulla rappresentazione di personaggi e situazioni tipiche di un certo umorismo e sensibilità britannica, senza adottare un approccio romantico o idealizzato.