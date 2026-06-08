Alice and Steve non è tutto oro quello che è british

Da today.it 8 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La serie televisiva si compone di sette episodi e si presenta come una commedia anti-romantica. La narrazione esplora i temi della vita, dell’amore e della vendetta attraverso uno stile che si propone di riflettere un certo spirito britannico. La produzione si concentra sul tono e sulla rappresentazione di personaggi e situazioni tipiche di un certo umorismo e sensibilità britannica, senza adottare un approccio romantico o idealizzato.

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Sei episodi di una (è un’autodefinizione da cartella stampa) commedia anti-romantica per saggiare quanto si può essere british nel raccontare la vita, l’amore e la vendetta. L’8 giugno 2026 debutta su Disney+ Alice and Steve, serie britannica di Hulu firmata dalla sceneggiatrice Sophie Goodhar e. 🔗 Leggi su Today.it

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