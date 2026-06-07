Stragi di soldati e civili e fosforo sui villaggi | in Libano tutto è nel mirino

Da cms.ilmanifesto.it 7 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Nel Libano meridionale si registrano nuove violenze contro soldati e civili, con l’uso di fosforo su villaggi. Contestualmente, le tensioni aumentano anche nel Golfo Persico. La situazione si aggrava con scontri e attacchi in entrambe le aree, senza indicazioni di un immediato calo di tensione. Non sono stati comunicati dettagli su vittime o responsabilità specifiche. La regione resta sotto osservazione internazionale.

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