Nella notte ad Arezzo, un uomo di 59 anni è stato investito da un’auto in via Mario Salmi. È stato trasportato in ospedale in codice rosso. Le forze dell’ordine sono intervenute sul luogo dell’incidente. La dinamica dell’investimento è ancora in fase di accertamento. Non sono state rese note ulteriori informazioni sulle condizioni del ferito.

Momenti di apprensione nella tarda serata di ieri ad Arezzo, dove un uomo di 59 anni è stato investito da un’autovettura in via Mario Salmi. L’allarme è scattato alle 22.15 e sul posto sono intervenuti rapidamente i sanitari del 118 con l’automedica di Arezzo, un’ambulanza della Misericordia di Arezzo e un mezzo della Croce Bianca di Arezzo. Il pedone, a causa delle ferite riportate nell’impatto, è stato soccorso e trasferito in codice 3 all’ospedale San Donato di Arezzo. Per i rilievi e la gestione della viabilità è intervenuta anche la Polizia Locale, che dovrà ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. L'articolo proviene da Arezzo News - L'Ortica - Quotidiano indipendente di critica civica, cultura e politica aretina. 🔗 Leggi su Lortica.it

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© Lortica.it - Pedone investito nella notte ad Arezzo: 59enne trasportato in codice rosso al San Donato

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