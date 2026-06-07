Un nuovo libro di Carlo Ossola analizza la tradizione mistica moderna, concentrandosi sulla figura del corpo come spazio di scrittura e simbolo di unione spirituale. L'opera esplora come la mistica abbia rappresentato il corpo come luogo di comunicazione e trasformazione, attraverso testi e pratiche religiose. Viene esaminato il ruolo del corpo nella letteratura e nella spiritualità, evidenziando le modalità con cui ha funzionato come scena in cui si manifestano le esperienze mistiche.

Saggistica religiosa Dal Siglo de Oro a De Certeau, da Maddalena de’ Pazzi al libro d’ore nel ’900, Carlo Ossola coniuga filologia e storia delle idee nel saggio «Il fuoco nella pietra», per Vita e Pensiero L’ultima fatica di Carlo Ossola, Il fuoco nella pietra La tradizione mistica moderna (Vita e Pensiero «Arti e Scritture», pp. 256, euro 20,00), non è un libro che si legge, ma un libro che si attraversa. Si apre con una visione epifanica: nell’agosto del 2025, l’autore osserva un raggio di sole colpire la cattedrale di Maguelone, trasformando la pietra in un incendio di luce. Questa immagine è la chiave di volta: la mistica è esattamente questo, un «fuoco» – l’esperienza divina, lo Spirito – che abita la «pietra» – la condizione umana, il linguaggio, la storia. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

© Cms.ilmanifesto.it - Mistica e retorica dell’unione, il corpo che diviene scena della scrittura

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