Mistica e retorica dell’unione il corpo che diviene scena della scrittura

Un nuovo libro analizza la tradizione mistica moderna, concentrandosi sulla figura del corpo come spazio di scrittura. L’autore esplora come l’unione spirituale si rifletta nel corpo, considerato una scena in cui si manifestano pratiche e simboli mistici. Il testo si concentra su testi e idee della tradizione, senza approfondire casi specifici o personaggi. La pubblicazione si inserisce in una collana dedicata a arti e scritture, senza coinvolgere figure o eventi legali.

Saggistica religiosa Dal Siglo de Oro a De Certeau, da Maddalena de’ Pazzi al libro d’ore nel ’900, Carlo Ossola coniuga filologia e storia delle idee nel saggio «Il fuoco nella pietra», per Vita e Pensiero L’ultima fatica di Carlo Ossola, Il fuoco nella pietra La tradizione mistica moderna (Vita e Pensiero «Arti e Scritture», pp. 256, euro 20,00), non è un libro che si legge, ma un libro che si attraversa. Si apre con una visione epifanica: nell’agosto del 2025, l’autore osserva un raggio di sole colpire la cattedrale di Maguelone, trasformando la pietra in un incendio di luce. Questa immagine è la chiave di volta: la mistica è esattamente questo, un «fuoco» – l’esperienza divina, lo Spirito – che abita la «pietra» – la condizione umana, il linguaggio, la storia. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

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