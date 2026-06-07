Marc Marquez ha vinto il Gran Premio d'Ungheria al Balaton Park, ottenendo la sua centesima vittoria in carriera. Alle sue spalle, secondo, si è classificato un altro pilota. Sul podio è salito anche un altro concorrente che ha concluso in terza posizione. La gara si è svolta in Ungheria, con Marquez che ha concluso davanti agli altri piloti in gara.

Alle spalle di Acosta, zecondo, si piazza Francesco Bagnaia BUDAPEST (UNGHERIA) - Al Balaton Park Marc Marquez si prende il Gran Premio d'Ungheria e festeggia la centesima vittoria della carriera. Dopo aver vinto il duello con Pedro Acosta (Ktm), lo spagnolo della Ducati ha preso il largo, vincendo con un margine di circa due secondi e mezzo. Alle spalle di Acosta, secondo, si piazza Francesco Bagnaia con l'altra Ducati ufficiale. Questo successo permette a Marquez di rosicchiare punti a tutti i piloti che lo precedono in classifica, anche a causa del brutto incidente alla partenza che provocato le cadute di Marco Bezzecchi (Aprilia), Jorge Martin (Aprilia), Fabio Di Giannantonio (Ducati V46), Raul Fernandez (Aprilia Trackhouse) e Fermin Aldeguer (Ducati Gresini). 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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Marc Marquez centra in Ungheria la centesima vittoria della carriera x.com

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