L’oroscopo dell’Ortica
Tra l’8 e il 14 giugno, alcune stelle si sono allineate, mentre i cittadini hanno vissuto una settimana meno stabile. La previsione riguarda il segno dell’Ariete, nato tra il 21 marzo e il 19 aprile. Nessun altro dettaglio specifico viene fornito riguardo a eventi o sviluppi particolari per questa settimana.
Settimana dall’8 al 14 giugno (Le stelle sono allineate. I cittadini molto meno.) Ariete. (21 marzo – 19 aprile). Parti come una ruspa senza freni e ti stupisci se qualcuno si sposta per non essere travolto. Questa settimana hai ragione più o meno quanto uno che entra contromano e suona pure il clacson. In amore prova ad ascoltare: non è una forma di debolezza. Toro. (20 aprile – 20 maggio). Ti sei convinto che il mondo debba adattarsi ai tuoi ritmi. Purtroppo il mondo non è stato informato. Settimana favorevole alle cose concrete: mangiare bene, dormire meglio e ignorare chi ti propone “grandi opportunità” che puzzano di fregatura da tre chilometri. Gemelli. (21 maggio – 20 giugno). Hai la concentrazione di una zanzara in una stanza illuminata. 🔗 Leggi su Lortica.it
Il Tarocco della settimana
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IBS.it. Paul Fowler · Timing The Essence. L’avete aspettata e adesso è qui: la parte 2 dell’Oroscopo del lettore! Da Bilancia a Pesci, un segno e un libro per affrontare giugno con la lettura giusta. Pronti a scoprire cosa hanno scelto le stelle per la vostra libreri facebook