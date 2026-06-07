L’oroscopo dell’Ortica

Da lortica.it 7 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Tra l’8 e il 14 giugno, alcune stelle si sono allineate, mentre i cittadini hanno vissuto una settimana meno stabile. La previsione riguarda il segno dell’Ariete, nato tra il 21 marzo e il 19 aprile. Nessun altro dettaglio specifico viene fornito riguardo a eventi o sviluppi particolari per questa settimana.

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Settimana dall’8 al 14 giugno (Le stelle sono allineate. I cittadini molto meno.) Ariete. (21 marzo – 19 aprile). Parti come una ruspa senza freni e ti stupisci se qualcuno si sposta per non essere travolto. Questa settimana hai ragione più o meno quanto uno che entra contromano e suona pure il clacson. In amore prova ad ascoltare: non è una forma di debolezza.   Toro. (20 aprile – 20 maggio). Ti sei convinto che il mondo debba adattarsi ai tuoi ritmi. Purtroppo il mondo non è stato informato. Settimana favorevole alle cose concrete: mangiare bene, dormire meglio e ignorare chi ti propone “grandi opportunità” che puzzano di fregatura da tre chilometri.   Gemelli. (21 maggio – 20 giugno). Hai la concentrazione di una zanzara in una stanza illuminata. 🔗 Leggi su Lortica.it

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