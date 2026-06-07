La nazionale italiana di Baldini ha conquistato la seconda vittoria consecutiva in Grecia, vincendo contro gli ellenici dopo aver già battuto il Lussemburgo. La partita si è conclusa con un risultato di misura, confermando il successo ottenuto nella prima sfida. La squadra italiana prosegue così il suo cammino senza sconfitte in questo ciclo di incontri.

Dopo il successo col Lussemburgo, la Nazionale supera di misura anche gli ellenici HERAKLION (GRECIA) - Due vittorie su due. L'Italia vince anche in Grecia: 1-0 il risultato finale a Creta, a decidere la sfida è stato ancora una volta Pio Esposito. Si chiude il ciclo delle due amichevoli per gli azzurri, in attesa del nuovo presidente della Figc e del nuovo commissario tecnico che prenderà in mano la Nazionale in vista della prossima Nations League, che inizierà a settembre. Ma i segnali positivi sono arrivati dalla giovane Italia costruita per l'occasione da Silvio Baldini. Prima del calcio d'inizio è stato osservato un minuto di silenzio per Marios Oikonomou, calciatore greco scomparso in un incidente d'auto nei giorni scorsi e in Italia con le maglie, fra le altre, di Bologna e Sampdoria. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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© Ilgiornaleditalia.it - La giovane Italia di Baldini vince anche in Grecia, decide Pio Esposito

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La giovane #Italia ha dimostrato grande personalità nelle amichevoli contro #Lussemburgo e #Grecia, portando a casa due vittorie incoraggianti sotto la guida di Silvio #Baldini. #calcionews24 x.com

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