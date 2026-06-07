Il pericolo silenzioso nei nostri piatti | arsenico e piombo causano il 73% dei decessi per cibo non sicuro secondo i nuovi dati Oms

Da notizie.com 7 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Secondo i dati dell’Organizzazione mondiale della sanità, il consumo di alimenti contaminati con arsenico e piombo rappresenta il 73% dei decessi attribuibili a cibo non sicuro. Ogni anno, circa 866 milioni di persone sviluppano malattie legate a cibo insalubre, mentre 1,5 milioni perdono la vita. I bambini piccoli risultano più vulnerabili a queste esposizioni. Questi numeri indicano un impatto globale considerevole sulla salute pubblica.

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Gli alimenti non sicuri causano 866 milioni di malattie e 1,5 milioni di decessi ogni anno, con i bambini piccoli a maggior rischio. Ad affermarlo è l’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) che, in occasione della Giornata della sicurezza alimentare del 7 giugno 2026, ha diffuso le stime aggiornate sulle malattie di origine alimentare. – Notizie.com I bambini di età inferiore ai cinque anni corrono un rischio quasi tre volte maggiore di ammalarsi a causa di alimenti non sicuri rispetto ai bambini più grandi e agli adulti. 🔗 Leggi su Notizie.com

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