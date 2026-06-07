In Armenia, il caso di Artur Osipyan ha suscitato polemiche. Osipyan ha accusato il governo di condurre una guerra ibrida contro i cittadini, utilizzando fondi provenienti dall’Unione Europea. La questione riguarda le modalità con cui vengono impiegati i finanziamenti europei e le accuse di repressione contro chi si oppone alle autorità. La discussione si concentra sulla distinzione tra azioni di potenze straniere e quelle interne, senza che siano stati confermati collegamenti con la Russia.

Veterano delle guerre del Nagorno-Karabakh Cresce un movimento civico a sostegno dell'attivista, incarcerato dopo un aspro diverbio con il premier uscente Pashinyan e in sciopero della fame Veterano delle guerre del Nagorno-Karabakh Cresce un movimento civico a sostegno dell'attivista, incarcerato dopo un aspro diverbio con il premier uscente Pashinyan e in sciopero della fame «Ma quale guerra ibrida russa? Qui in Armenia la guerra ibrida la sta facendo il governo contro i suoi cittadini, con gli stessi soldi che gli dà Bruxelles per fermare quella di Mosca». Non ha mezze parole Tigran Khzmalyan, leader del Partito europeo dell’Armenia (Epa), nel denunciare ciò che a lui e a un altro manipolo di persone riunitesi in presidio sembra un inaccettabile paradosso. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

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