Elezioni comunali 2026 urne aperte fino alle 15 per i ballottaggi in 6 capoluoghi e 35 città affluenza in calo al 39,8%
Le urne sono rimaste aperte fino alle 15 di oggi, lunedì 8 giugno, per i ballottaggi in sei capoluoghi e 35 città. Alle 23 di ieri sera, l’affluenza complessiva era del 39,8%.
Urne aperte fino alle 15 di oggi, lunedì 8 giugno, per i ballottaggi in 6 capoluoghi e 35 città. In netto calo l'affluenza, al 39,8% alle 23 di ieri sera. Alle comunali in Sardegna, dove si vota in 148 comuni, è al 46,45% Urne aperte oggi, lunedì 8 giugno, fino alle ore 15 per i ballottaggi d. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
ELEZIONI COMUNALI: AL VIA I BALLOTTAGGI IN TRE COMUNI | 06/06/2026
Notizie e thread social correlati
Leggi anche: Elezioni comunali 2026, urne aperte dalle 7 alle 15 per il voto in 750 Comuni e 18 capoluoghi, affluenza al 46,31%
Leggi anche: Comunali, si vota fino alle 15 per i ballottaggi in 42 città. Alle 23 affluenza al 39,79%,...
Temi più discussi: Elezioni Comunali 2026: Segui lo spoglio in tempo reale; Ballottaggi 2026: si vota in 42 comuni, sei capoluoghi di nuovo al voto; Amministrative 2026, 42 Comuni al ballottaggio: sei capoluoghi chiamati alle urne; Ballottaggi, alle 23 affluenza al 39,79%. Raggiunto il quorum in Sardegna, eletti i primi sindaci.
Elezioni comunali 2026, alle 12 affluenza al 13,46%, in calo rispetto al 1° turno, in Sardegna 17,12%, urne aperte fino alle 23 x.com
Elezioni Comunali 2026 – Affluenza alle urne Alle ore 19:00, nel Comune di Villaputzu l’affluenza alle urne è pari al 36,04% degli aventi diritto al voto. Ricordo che oggi, domenica 7 giugno, sarà possibile votare fino alle ore 23:00. Domani, lunedì 8 giugno, sa facebook
Elezioni comunali 2026, i risultati dei ballottaggi in diretta: si vota fino alle ore 15 in 42 città, chi vince ad Arezzo e MacerataI risultati dei ballottaggi alle elezioni comunali 2026 in diretta: seggi aperti fino alle ore 15:00, poi lo spoglio in tempo reale e i primi risultati ... fanpage.it
Elezioni comunali 2026, ballottaggi in 42 Comuni: si vota fino alle 15Elezioni comunali 2026: ballottaggi decisivi in 42 Comuni italiani tra capoluoghi, sfide locali e affluenza in calo. notizie.it
Sondaggi, effetto elezioni comunali sui partiti: FdI guadagna consensi, il Pd perde il 2,2% e Vannacci può cambiare gli equilibri reddit