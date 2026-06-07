Elezioni comunali 2026 urne aperte fino alle 15 per i ballottaggi in 6 capoluoghi e 35 città affluenza in calo al 39,8%

Da ilgiornaleditalia.it 7 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Le urne sono rimaste aperte fino alle 15 di oggi, lunedì 8 giugno, per i ballottaggi in sei capoluoghi e 35 città. Alle 23 di ieri sera, l’affluenza complessiva era del 39,8%.

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Urne aperte fino alle 15 di oggi, lunedì 8 giugno, per i ballottaggi in 6 capoluoghi e 35 città. In netto calo l'affluenza, al 39,8% alle 23 di ieri sera. Alle comunali in Sardegna, dove si vota in 148 comuni, è al 46,45% Urne aperte oggi, lunedì 8 giugno, fino alle ore 15 per i ballottaggi d. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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