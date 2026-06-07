Elezioni comunali 2026 al via ballottaggio in 42 città e 1° turno in 148 comuni della Sardegna urne aperte dalle 7 alle 23

Le urne sono aperte tra domenica 7 e lunedì 8 giugno per il secondo turno delle elezioni comunali in 42 città, tra cui sei capoluoghi, e per il primo turno in 148 comuni della Sardegna. Le votazioni si svolgono dalle 7 alle 23. La consultazione riguarda sia i comuni coinvolti nel ballottaggio sia quelli che hanno scelto il primo turno. Nessuna modifica agli orari di apertura rispetto a precedenti consultazioni.

Seggi aperti tra domenica 7 e lunedì 8 giugno per la seconda tornata elettorale in 42 città, di cui 6 capoluoghi (Lecco, Arezzo, Macerata, Chieti, Agrigento e Trani), e per il 1° turno in 148 comuni della Sardegna. Urne aperte dalle 7 alle 23 di oggi e dalle 7alle 15 di domani Sono stati riap. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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ELEZIONI COMUNALI: AL VIA I BALLOTTAGGI IN TRE COMUNI | 06/06/2026

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