A Castiglioni sono stati riscontrati casi di bambini iscritti alle scuole, ma che non si presentano mai in classe, definiti come “bambini fantasma”. La questione emerge da documenti ufficiali, secondo quanto riportato dal Gruppo Consiliare Rinascimento Castiglionese. La situazione si verifica nonostante la chiusura di alcune scuole, che non ha impedito l’aumento del numero di iscrizioni. La presenza di bambini “fantasma” rappresenta un mistero per le autorità locali.

Partiamo sempre dai documenti. Il resto è il nostro modo di leggerli ? FONTE comunicato stampa Gruppo Consiliare Rinascimento Castiglionese A Castiglion Fiorentino c’è un mistero che nemmeno “Chi l’ha visto?” avrebbe il coraggio di affrontare: quello dei bambini fantasma. Ben 161 piccoli cittadini che, secondo i numeri presentati al Ministero per ottenere i finanziamenti del nuovo polo 0-6 della Spiaggina, esisterebbero eccome. Peccato che all’anagrafe se ne trovino molti meno. Nel frattempo, le scuole di Santa Cristina e La Nave si preparano a salutare alunni e campanelle, anche se – almeno formalmente – il loro funerale amministrativo non sembra ancora essere stato celebrato. 🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - Chiudono le scuole, ma i bambini aumentano: a Castiglioni spuntano pure quelli fantasma

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