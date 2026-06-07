A Castiglioni, le scuole sono chiuse ma il numero di bambini registrati aumenta, con alcuni considerati “fantasma”. Secondo documenti ufficiali, ci sono iscrizioni che non corrispondono a presenze reali. La differenza tra dati e presenza effettiva solleva dubbi sulla trasparenza delle registrazioni. La situazione ha attirato l’attenzione del gruppo consiliare locale, che ha portato alla luce la discrepanza tra iscrizioni e presenze reali.

Partiamo sempre dai documenti. Il resto è il nostro modo di leggerli ? FONTE comunicato stampa Gruppo Consiliare Rinascimento Castiglionese A Castiglion Fiorentino c’è un mistero che nemmeno “Chi l’ha visto?” avrebbe il coraggio di affrontare: quello dei bambini fantasma. Ben 161 piccoli cittadini che, secondo i numeri presentati al Ministero per ottenere i finanziamenti del nuovo polo 0-6 della Spiaggina, esisterebbero eccome. Peccato che all’anagrafe se ne trovino molti meno. Nel frattempo, le scuole di Santa Cristina e La Nave si preparano a salutare alunni e campanelle, anche se – almeno formalmente – il loro funerale amministrativo non sembra ancora essere stato celebrato. Per il Ministero risultano infatti ancora vive e vegete, ma alle famiglie sarebbe già stato gentilmente suggerito di guardarsi intorno e cercare altri lidi scolastici. 🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - Chiudono le scuole, ma i bambini aumentano: a Castiglioni spuntano pure quelli fantasma

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