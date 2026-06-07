Andrea Kimi Antonelli ha vinto il Gran Premio di Monaco. Hamilton e Hadjar sono arrivati rispettivamente secondo e terzo. Charles Leclerc è finito contro le barriere e ha terminato la gara con un ritiro. Verstappen si è ritirato a causa di problemi meccanici. La corsa si è svolta senza ulteriori incidenti di rilievo.

Leclerc finisce a muro, ritiro per Verstappen MONTE-CARLO (MONACO) - Andrea Kimi Antonelli ormai è inarrestabile. Il pilota della Mercedes domina incontrastato il Gran Premio di Monaco 2026 di Formula 1 e porta a casa la sua quinta vittoria consecutiva. Il leader del Mondiale non lascia scampo agli inseguitori e, nonostante safety car e bandiera rossa, ha la meglio su Lewis Hamilton, che porta nuovamente la Ferrari al secondo posto. Pierre Gasly (Alpine) è terzo sul traguardo, ma scivola al settimo posto dopo 5" di penalità. A prendersi il podio è la Red Bull di Isack Hadjar, che precede la McLaren di Oscar Piastri, quarto. Terza piazza sfumata nel finale per Charles Leclerc, che finisce a muro a causa di un presunto problema ai freni. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Antonelli domina il Gp di Monaco, sul podio Hamilton e Hadjar

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Kimi Antonelli Domina Mónaco y Sacude el Mundial de F1 2026

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