Christian Vieri prevede che il Napoli e l’Inter si contenderanno il titolo di campione d’Italia nella prossima stagione, mentre le altre grandi squadre sembrano in difficoltà. L’ex attaccante ha espresso questa opinione in un commento pubblico, senza specificare le posizioni esatte in classifica. La sua analisi si basa sulle attuali prestazioni delle squadre e sulle prospettive future, senza ulteriori dettagli sui criteri di valutazione.

Christian Vieri rilancia il Napoli nella corsa allo scudetto: secondo l’ex attaccante, gli azzurri e l’Inter si contenderanno il titolo nella prossima stagione, con le altre big in difficoltà. Vieri: Napoli e Inter dominano il campionato. La visione di Vieri sulla prossima stagione è netta. Napoli e Inter sono le due squadre destinate a lottare per lo scudetto, mentre Milan e Juventus rimangono indietro. L’ex numero 9 della Nazionale ha analizzato le carte in tavola: gli azzurri hanno una società solida, una rosa competitiva e il progetto tecnico giusto per competere al massimo livello. I nerazzurri, dal canto loro, rappresentano sempre la squadra da battere, anche se secondo Vieri avrebbero potuto fare meglio in Champions League nella stagione appena conclusa. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

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© Spazionapoli.it - Allegri al Napoli, arriva il pronostico di Vieri: “Ecco dove finirà in classifica”

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