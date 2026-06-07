Le novità della prossima stagione televisiva ridisegnano due programmi molto seguiti dal pubblico: Alvin cambia avventura professionale, mentre Ilary Blasi si prepara a condividere il palco con un nuovo compagno di viaggio. Ecco cosa sta accadendo dietro le quinte dei prossimi show Mediaset. Leggi anche: GF Vip, ascolti tv finale: Ilary Blasi sbanca tutto, numeri record! Successo incredibile, si pensa già alla nuova edizione La televisione è spesso fatta di coppie artistiche che, stagione dopo stagione, finiscono per diventare un punto di riferimento per il pubblico. Quando uno di questi sodalizi si interrompe, anche temporaneamente, l’attenzione degli spettatori si accende immediatamente, alimentando curiosità e aspettative. 🔗 Leggi su Donnapop.it

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© Donnapop.it - Addio allo storico duo formato da Ilary Blasi e Alvin: quest’estate lui fa L’Isola e lei conduce con un altro, ecco chi

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ULTIMO GIORNO DI SCUOLA! ILARY E ZIA NICOLE ROVINANO LA FESTA DI NATALE IN CLASSE! *Scherzo*

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