Sono stati avviati controlli con satelliti e droni per monitorare il diffondersi del batterio della Xylella. Le operazioni mirano a proteggere le aziende non infette e migliorare le procedure di rigenerazione e reimpianto nelle aree già colpite. Contestualmente, vengono effettuati controlli rigorosi sui finanziamenti destinati alle attività di contenimento e ricostruzione.

Proteggere le aziende sane dal batterio, rendere più efficaci le azioni legate alla rigenerazione e ai reimpianti nei territori colpiti negli anni dalla Xylella. Ma soprattutto vigilare sulla trasparenza e garantire l’utilizzo corretto delle risorse pubbliche erogate in favore delle aziende agricole. È l’obiettivo dell’atto integrativo del protocollo d’intesa sottoscritto ieri a Bari tra il comando regionale della guardia di finanza e la Regione Puglia. Più nello specifico, l’accordo rafforza la collaborazione istituzionale nell’ambito delle attività di prevenzione e contrasto alle irregolarità economico-finanziarie nel settore agricolo,... 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

© Quotidianodipuglia.it - Xylella, satelliti e droni per bloccare il contagio. Controlli serrati sui fondi

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