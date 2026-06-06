Durante un evento in Italia, Cody Rhodes ha accettato una sfida di Gunther. Nel corso del match, Rhodes ha vinto con uno schienamento in circostanze controverse: il piede di Gunther era sotto le corde, ma l’arbitro non ha visto e ha conteggiato fino a tre. La situazione è peggiorata con l’intervento di Zayn, portando a un ulteriore deterioramento dei rapporti tra i wrestler.

A Clash in Italy, Cody Rhodes aveva superato Gunther in circostanze a dir poco discutibili. Al momento dello schienamento vincente, infatti, il piede dell’austriaco era sotto le corde, ma l’arbitro non se ne era accorto, convalidando un conteggio fino a tre che il Ring General ritiene ingiusto. Una questione che il campione e lo sfidante si sono trascinati fino a SmackDown, dove il discorso è esploso definitivamente. Gunther pretende giustizia e Cody Rhodes non si tira indietro. Nella puntata del 5 giugno, Gunther ha aperto lo show di Bologna spaccando tutto in segno di protesta, reclamando una rivincita e accusando apertamente Cody Rhodes di averlo derubato della vittoria a Clash in Italy.... 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - WWE: Cody accetta la sfida di Gunther ma con Zayn la situazione precipita

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Cody Rhodes vs Gunther Who Win Most Wwe Titles

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