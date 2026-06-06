WWE | Cody accetta la sfida di Gunther ma con Zayn la situazione precipita
Durante un evento in Italia, Cody Rhodes ha accettato una sfida di Gunther. Nel corso del match, Rhodes ha vinto con uno schienamento in circostanze controverse: il piede di Gunther era sotto le corde, ma l’arbitro non ha visto e ha conteggiato fino a tre. La situazione è peggiorata con l’intervento di Zayn, portando a un ulteriore deterioramento dei rapporti tra i wrestler.
A Clash in Italy, Cody Rhodes aveva superato Gunther in circostanze a dir poco discutibili. Al momento dello schienamento vincente, infatti, il piede dell’austriaco era sotto le corde, ma l’arbitro non se ne era accorto, convalidando un conteggio fino a tre che il Ring General ritiene ingiusto. Una questione che il campione e lo sfidante si sono trascinati fino a SmackDown, dove il discorso è esploso definitivamente. Gunther pretende giustizia e Cody Rhodes non si tira indietro. Nella puntata del 5 giugno, Gunther ha aperto lo show di Bologna spaccando tutto in segno di protesta, reclamando una rivincita e accusando apertamente Cody Rhodes di averlo derubato della vittoria a Clash in Italy.... 🔗 Leggi su Zonawrestling.net
Cody Rhodes vs Gunther Who Win Most Wwe Titles
Notizie e thread social correlati
WWE: Gunther distrugge Cody Rhodes, mentre Sami Zayn resta a guardareDurante l’ultima puntata di SmackDown a Lexington, Gunther ha battuto Cody Rhodes in un incontro diretto.
WWE: Gunther aggredisce Cody Rhodes e mette gli occhi sul titolo WWEQuesta notte, Cody Rhodes è tornato a combattere dopo aver ricevuto il via libera dai medici, che gli avevano permesso di riprendere l’attività sul...
Si parla di: WWE: Risultati WWE SmackDown Bologna 05-06-2026.
Prossimi piani della WWE per Gunther dopo la sconfitta contro Cody RhodesRhodes ha ottenuto il pin mentre il piede di Gunther era sotto la corda, un dettaglio impossibile da ignorare. I commentatori lo hanno riconosciuto. Il pubblico ha reagito. Il momento ha lasciato il s ... worldwrestling.it
WWE: Cody Rhodes non vuole ritirarsi, ecco la sua ideaNell’ultimo periodo diverse Superstar hanno lasciato la WWE e si sono ritirate e per molte altre quel momento non è più così lontano. Dopo il falso ritiro di Brock Lesnar, Cody Rhodes ha partorito ... spaziowrestling.it