Vlahovic-Napoli Allegri può aiutare | Juve verso l’addio

Il futuro di Dusan Vlahovic è in discussione e si avvicina a un momento critico. La Juventus valuta possibili soluzioni, con l’ipotesi di un trasferimento al Napoli. L’allenatore della squadra bianconera potrebbe avere un ruolo nel facilitare questa operazione. La decisione finale sulla cessione del giocatore non è stata ancora presa e le trattative sono in corso. La situazione rimane aperta e soggetta a sviluppi nelle prossime settimane.

Il futuro di Dusan Vlahovic entra ufficialmente nella fase più delicata. La separazione dalla Juventus appare ormai lo scenario più probabile, dopo il nuovo confronto tra le parti che non ha prodotto passi avanti verso il rinnovo. Il centravanti serbo non avrebbe modificato la propria posizione. Le richieste economiche restano alte e il club bianconero non sembra intenzionato ad avvicinarsi a quelle cifre. Il risultato è una trattativa finita su un binario morto, con l’addio che diventa sempre più concreto. Nel suo editoriale per TuttoMercatoWeb.com, Lorenzo Di Benedetto ha analizzato così la situazione: “Partiamo dalla certezza rappresentata dall’addio di Dusan Vlahovic alla Juventus: il... 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

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