In viale Marconi a Viterbo sono stati allestiti diversi stand che offrono specialità gastronomiche provenienti da vari paesi del mondo. Sono stati predisposti anche alcuni tavoli per consentire ai visitatori di consumare i pasti seduti. La manifestazione si svolge lungo la strada, con punti dedicati all’assaggio di piatti tipici di diverse cucine internazionali. Sono presenti bancarelle che propongono prodotti alimentari e bevande provenienti da vari continenti.

? Punti chiave? In Breve Viterbo si accende con l’International street food in viale Marconi: un viaggio tra sapori mondiali. L’International street food ha inaugurato il suo percorso in viale Marconi a Viterbo con un’apertura che ha già animato le strade della città. La manifestazione, organizzata da Colleventi promozione Srls, trasforma il cuore urbano in un crocevia di profumi e tradizioni culinarie internazionali. Dopo il primo appuntamento iniziato ieri pomeriggio alle ore 18, gli stand colorati hanno iniziato a offrire una varietà di proposte che spaziano dal locale all’esotico. L’atmosfera che si respira tra i vicoli è carica di aspettativa. Gli odori intensi si sono diffusi nell’aria durante l’orario dell’aperitivo, anticipando le cene che animeranno le prossime serate. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Segui gli aggiornamenti su Viterbo.

© Ameve.eu - Viterbo: viaggio tra sapori mondiali in viale Marconi

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

International street food: il viaggio tra i sapori tipici del mondo fa tappa a ViterboDal 5 al 7 giugno, Viterbo ospita l’International street food, un evento che porta in città vari stand di cibo di strada provenienti da diversi paesi.

Scontro auto-scooter all'incrocio tra via Italica e viale MarconiOggi nel primo pomeriggio si è verificato un incidente all'incrocio tra via Italica e viale Marconi, coinvolgendo un'auto e uno scooter.

Temi più discussi: International street food: il viaggio tra i sapori tipici del mondo fa tappa a Viterbo; Cum vivere: Un viaggio tra sapori, natura e tradizione :: Segnalazione a Messina; Arriva a Viterbo la 41° Tappa, della 10° Edizione dell’International Street Food Da venerdì 5 giugno a; International street food: dal 5 al 7 giugno in via Marconi.

Sapori DiVini da tutta la penisola. Viaggio nella cultura del gustoDa venerdì a domenica nel centro cittadino la kermesse per scoprire tradizioni e territori. msn.com

I sapori della Tuscia: un viaggio tra gusto, storia e identitàCollocata nel Lazio al confine con l’Umbria e poco lontano dalla Toscana, la Tuscia viterbese è un territorio che custodisce un patrimonio culturale e gastronomico tra i più affascinanti d’Italia. quotidiano.net