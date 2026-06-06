Violenza digitale | in Senato il manifesto per il consenso online

In Senato è stato presentato un manifesto per il consenso online, affrontando il tema della violenza digitale. Tra le questioni sollevate, ci sono i rischi legati ai deepfake e all’intelligenza artificiale che possono essere usati come strumenti di abuso. Si evidenzia anche la difficoltà delle autorità nel punire la diffusione di foto rubate, a causa delle caratteristiche della rete e delle modalità di condivisione dei contenuti.

Come possono i deepfake e l'IA diventare strumenti di abuso?. Perché le autorità faticano a punire la diffusione di foto rubate?. Quali nuovi reati digitali deve recepire l'Italia entro il 2027?. Cosa prevede l'Atlante del Consenso per proteggere le donne online?.? In Breve 44,59% dei contenuti misogini online in Italia riguarda le donne secondo Mappa Intolleranza 2025. 96% dei deepfake online ha natura pornografica secondo Commissione parlamentare d'inchiesta. Obbligo recepimento Direttiva europea 20241385 entro il 14 giugno 2027. Aumento dell'8% del cyberstalking registrato dalla Polizia Postale nel 2024.? I dati Secondo Eurostat, la variazione trimestrale del PIL italiano: 0,3% (Q1 2026). 🔗 Leggi su Ameve.eu

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