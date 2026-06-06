Violento schianto in scooter | uomo muore sul colpo?

Un uomo di 60 anni è morto sul colpo in un incidente avvenuto questa mattina in via Scuole, nel Bresciano. Lo schianto è avvenuto mentre era in sella a uno scooter. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori, ma per l’uomo non c’è stato niente da fare. La strada è stata temporaneamente chiusa per le operazioni di polizia e rilievi. Nessuna altra persona è rimasta coinvolta.

Ancora sangue sulle strade del Bresciano. Nella mattinata di oggi, sabato 6 giugno, un uomo di 60 anni ha perso la vita in un tragico incidente avvenuto in città, lungo via Scuole, a pochi passi dal Comando provinciale dei Vigili del Fuoco.Schianto mortale Secondo le prime informazioni. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

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