Il governo ha stanziato 27 milioni di euro per finanziare l’innovazione nella filiera del vino, con particolare attenzione alla gestione di acqua ed energia nei vigneti. I fondi del PNRR saranno destinati a programmi specifici per migliorare efficienza e sostenibilità delle pratiche agricole. Le misure mirano a integrare tecnologie innovative e a ridurre l’impatto ambientale delle attività vitivinicole. La ripartizione dettagliata delle risorse e i progetti approvati saranno comunicati nelle prossime settimane.

Come cambierà la gestione dell'acqua e dell'energia nei vigneti?. Quali programmi specifici riceveranno i fondi del PNRR?. Come proteggerà l'intelligenza artificiale la biodiversità dei vitigni italiani?. Chi guiderà la trasformazione tecnologica della filiera vitivinicola?.? In Breve Undici programmi finanziati dal PNRR presentati a Pollenzo in provincia di Cuneo. Nove progetti diretti alle imprese e due con Fondazione Mach e Università Pollenzo. Annabella Pascale e Attilio Scienza puntano su droni e banche dati nazionali. Nuova identità e logo del Wine research team previsti per l'autunno. Ventisette milioni di euro per l’innovazione vitivinicola: il Wine research team lancia i nuovi progetti a Pollenzo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Vino e tecnologia: 27 milioni per l’innovazione della filiera

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