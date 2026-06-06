Vino bonus | 7 milioni per la Vendemmia verde 2026
Sono 1.188 i produttori siciliani che riceveranno un bonus di 7 milioni di euro per la Vendemmia verde 2026. Il pagamento forfettario viene assegnato in base agli ettari coltivati secondo specifici criteri stabiliti dalla regione. La somma viene distribuita direttamente ai beneficiari, senza ulteriori passaggi burocratici. La misura mira a incentivare pratiche agricole sostenibili e a sostenere i produttori coinvolti nella campagna 2026.
Chi sono i 1.188 produttori siciliani che riceveranno i fondi?. Come si ottiene il pagamento forfettario per ogni ettaro?. Quali operazioni tecniche bisogna completare entro il 14 giugno 2026?. Perché eliminare i grappoli prima della maturazione protegge i prezzi?.? In Breve 1.188 domande di finanziamento approvate per i produttori siciliani tramite Agea. Eliminazione grappoli deve concludersi entro il termine tassativo del 14 giugno 2026. Comunicazione obbligatoria agli Ispettorati provinciali tramite posta elettronica certificata. Contributo erogato con pagamento forfettario calcolato per ogni ettaro di terreno. Settemila euro per la viticoltura siciliana: l’Agea finanzia la vendemmia verde 2026. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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