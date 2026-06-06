Vineyard Manifesto | quattro cantine nel mondo a regola d' arte

Notizia in breve

Quattro cantine in diverse parti del mondo sono state coinvolte in un caso di irregolarità legale. Le aziende, situate in Sicilia, California, Grecia e Bordeaux, sono state sottoposte a controlli e verifiche che hanno portato a riscontrare problemi nelle pratiche di produzione o etichettatura. Le autorità hanno avviato le procedure per chiarire le violazioni e adottare eventuali sanzioni. Le indagini sono in corso e riguardano il rispetto delle norme sulla produzione e commercializzazione del vino.