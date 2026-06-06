Vineyard Manifesto | quattro cantine nel mondo a regola d' arte
Quattro cantine in diverse parti del mondo sono state coinvolte in un caso di irregolarità legale. Le aziende, situate in Sicilia, California, Grecia e Bordeaux, sono state sottoposte a controlli e verifiche che hanno portato a riscontrare problemi nelle pratiche di produzione o etichettatura. Le autorità hanno avviato le procedure per chiarire le violazioni e adottare eventuali sanzioni. Le indagini sono in corso e riguardano il rispetto delle norme sulla produzione e commercializzazione del vino.
Questo articolo è pubblicato sul numero 24-25 di Vanity Fair in edicola fino al 16 giugno 2026. Per abbonarvi a Vanity Fair, cliccare qui. IL TEMPIO GRECO Nel paesaggio di Nemea, nel Peloponneso, sta prendendo forma Metamorphosis, la cantina disegnata da 314 Architecture Studio, che sembra davvero un ufo atterrato tra le vigne. Col tempo, racconta il progetto, la vegetazione invade pacificamente le pareti e il tetto per renderla una cosa sola con il paesaggio. Proprio come l’uva si trasforma lentamente in vino, l’architettura diventa un contenitore plasmato dalla terra. BRINDARE AL MITO «Viaggio in Sicilia», il progetto creato da Tenuta Planeta, alla decima edizione (e quest’anno in collaborazione con la Fondazione Merz), ha scelto l’artista kuwaitiana Monira Al Qadiri. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
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