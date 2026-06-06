Vietnam negli occhi Oggi l’apertura della mostra
Da oggi e fino al 31 agosto, il centro benessere “Corpo e Mente” di Arezzo ospita la mostra fotografica “Vietnam negli occhi”. L’esposizione, curata da Marco Botti, presenta immagini realizzate dall’autrice Laura Giannini. La mostra si svolge in via Tanucci 21 e rimane aperta al pubblico per tutta la stagione estiva.
Arezzo, 5 giugno 2026 – Dal 6 giugno al 31 agosto il centro benessere “Corpo e Mente” di via Tanucci 21, ad Arezzo, ospita “Vietnam negli occhi", mostra di fotografia di Laura Giannini a cura di Marco Botti. Sabato 6 giugno, dalle ore 17.30, l’inaugurazione con musica dal vivo e un piccolo buffet per tutti gli intervenuti. L’evento espositivo, a ingresso gratuito, sarà visitabile negli orari di apertura del centro. LA MOSTRA “Vietnam negli occhi" racconta il viaggio di Laura Giannini nel paese del sud-est asiatico dal 16 al 29 gennaio 2026, restituito attraverso i volti delle persone incontrate nella capitale Hanoi, nei villaggi, nei vivaci mercati, nelle maestose montagne rivestite da foreste tropicali, nelle riserve naturali, nelle fertili pianure scandite dai delta del Mekong e del Fiume Rosso. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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