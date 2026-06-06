Jacinta Allan si trova sotto pressione mentre aumentano i dubbi sulla sua capacità di guidare, con attenzione rivolta a chi potrebbe sostituirla prima delle elezioni di novembre. Si discute anche dell’impatto del nuovo limite alle donazioni sui candidati indipendenti, che potrebbero dover adattare le loro strategie di finanziamento. Nessuna decisione ufficiale è stata ancora comunicata sui possibili cambiamenti nel team di leadership o sulle modalità di finanziamento delle campagne.

Chi potrebbe sostituire Jacinta Allan prima delle elezioni di novembre?. Come influirà il nuovo limite alle donazioni sui candidati indipendenti?. Perché la ministra Grigorovitch è finita sotto accusa per le referenze?. Quanto denaro pubblico è stato sottratto dalla corruzione sindacale?.? In Breve Ibac otterrà poteri di tracciamento finanziario dopo dieci anni di richieste legislative.. Nuovo limite donazioni fissato a 7.500 dollari ogni quattro anni tramite accordo con i Verdi.. Luba Grigorovitch criticata per 33 lettere di referenza scritte a soggetti controversi.. Corruzione sindacale nei cantieri potrebbe aver sottratto 15 miliardi di dollari ai contribuenti. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Victoria, Jacinta Allan sotto pressione: crescono i dubbi sulla guida

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