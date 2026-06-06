Stamattina a Viareggio, un’auto è andata a fuoco in via della Gronda. I vigili del fuoco sono intervenuti per spegnere l’incendio. Sul posto sono arrivati anche i carabinieri per i rilievi. Non risultano persone ferite o coinvolte. L’incendio ha causato l’intervento di emergenza ma non si segnalano danni ad altre vetture o edifici vicini. La causa dell’incendio è ancora in fase di accertamento.

Le operazioni di spegnimento si sono rivelate particolarmente complesse in quanto il veicolo era alimentato a metano. L’intervento delle squadre ha impedito la propagazione delle fiamme alle strutture limitrofe. Le operazioni si sono concluse poco prima delle ore 8. Sul posto anche la Polizia di Stato per gli accertamenti di competenza. Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * Salva il mio nome, email e sito web in questo browser per la prossima volta che commento. Per fornire le migliori esperienze, noi e i nostri partner utilizziamo tecnologie come i cookie per memorizzare eo accedere alle informazioni del dispositivo. Il consenso a queste tecnologie permetterà a noi e ai nostri partner di elaborare dati personali come il comportamento durante la navigazione o gli ID univoci su questo sito e di mostrare annunci (non) personalizzati. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Viareggio: auto in fiamme all’alba, paura in via della Gronda

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