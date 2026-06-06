All’incrocio tra via Emilia e via Lugo, nel territorio di Faenza verso Castel Bolognese, è in fase di realizzazione una rotonda. Attualmente, il traffico viene regolato da un semaforo, che spesso provoca lunghe code durante le ore di punta. La nuova rotatoria sostituirà il semaforo e sarà costruita nell’area già interessata dall’intersezione. I lavori sono in corso per completare l’intervento.

Là dove via Emilia e via Lugo si incontrano, nel territorio di Faenza verso Castel Bolognese, e dove un semaforo regola il traffico, spesso causando lunghe code negli orari di punta, sorgerà una rotonda. Il tema era stato anticipato dal sindaco Massimo Isola la scorsa settimana, e al riguardo c’è anche una recente delibera con cui l’Amministrazione ha approvato una convenzione tra l’ente locale, Anas e la Provincia di Ravenna. Nelle premesse è stato esplicitato l’interesse comune a "risolvere la problematica legata alla congestione della viabilità sia per l’utenza della via Emilia (di cui è competente l’Anas, ndr), sia per la Provinciale 29 (di cui è competente Ravenna, ndr). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Via Emilia, nuova rotonda all’incrocio con via Lugo

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Al via i lavori per la rotatoria all'incrocio fra via Emilia e via Lugo

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