L’Arma dei Carabinieri di Verona ha celebrato i 212 anni con una sfilata pubblica e momenti dedicati alla storia. Durante le operazioni svolte, sono state arrestate oltre 800 persone. I carabinieri nel veronese adottano misure specifiche per tutelare le persone più vulnerabili. La celebrazione ha coinvolto le forze dell’ordine e la comunità locale, sottolineando il ruolo di protezione e sicurezza svolto sul territorio.

Quali operazioni hanno portato all'arresto di oltre 800 persone? Come proteggono i carabinieri le persone più vulnerabili nel veronese? Quanti studenti sono stati coinvolti nei programmi di educazione alla legalità? Chi sono i militari premiati per le missioni più rischiose??? In Breve 74 mila servizi esterni e 170 mila controlli di identità effettuati nell'ultimo anno. 800 arresti e 7.500 denunce registrate per la gestione del 90% dei reati veronesi. 74 arresti e 574 de . 🔗 Leggi su Ameve.eu

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© Ameve.eu - Verona, l’Arma celebra 212 anni: sfilata e storia tra i cittadini

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