Venezuela | 19 morti in carcere tra crisi sanitaria e mancanza di cure

Notizia in breve

Nel carcere venezuelano sono morte 19 persone, tra carenze di farmaci e condizioni di sovraffollamento. La mancanza di medicinali essenziali ha contribuito alle morti, mentre i trasferimenti d’urgenza verso gli ospedali sono spesso ritardati o insufficienti. La crisi sanitaria ha peggiorato la situazione, con pochi mezzi e personale dedicato alla cura dei detenuti. Non sono stati forniti dettagli sui protocolli di emergenza adottati in questi casi.