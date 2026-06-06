Venezuela | 19 morti in carcere tra crisi sanitaria e mancanza di cure
Nel carcere venezuelano sono morte 19 persone, tra carenze di farmaci e condizioni di sovraffollamento. La mancanza di medicinali essenziali ha contribuito alle morti, mentre i trasferimenti d’urgenza verso gli ospedali sono spesso ritardati o insufficienti. La crisi sanitaria ha peggiorato la situazione, con pochi mezzi e personale dedicato alla cura dei detenuti. Non sono stati forniti dettagli sui protocolli di emergenza adottati in questi casi.
Quali farmaci mancano per evitare nuovi decessi nelle carceri?. Come vengono gestiti i trasferimenti d'urgenza verso gli ospedali?. Chi deve rispondere della morte di Alberto Rafael Solarte Cabrera?. Perché le patologie trattabili stanno diventando esiti fatali?.? In Breve Decesso di Alberto Rafael Solarte Cabrera nel carcere di El Marite a Zulia. Carenza cronica di farmaci e ritardi sistematici nei trasferimenti verso gli ospedali. Nel 2025 si sono registrati 181 decessi totali tra i detenuti venezuelani. ONG richiedono indagini ufficiali per l'emergenza sanitaria nelle strutture di detenzione. Il bilancio dei decessi nelle carceri venezuelane sale a 19 da aprile. 🔗 Leggi su Ameve.eu
Venezuela: Narco-Stato o Hub del narcotraffico
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