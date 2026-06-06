Venezia-Virtus Bologna oggi Serie A basket 2026 | orario gara-4 tv programma streaming

Oggi si gioca la gara-4 tra Reyer Venezia e Virtus Bologna al Taliercio, a 48 ore dalla partita precedente. La sfida si svolge in Serie A basket 2026. L'incontro sarà trasmesso in diretta televisiva e disponibile anche in streaming. La partita è decisiva per il proseguimento della serie, con entrambe le squadre in campo per ottenere la vittoria.

A distanza di 48 ore, Reyer Venezia e Virtus Bologna ritornano in campo oggi al Taliercio per affrontare un’importantissima gara-4. L’equilibrio della serie è stato rotto dalla vittoria dei lagunari in gara-3 e la sfida di questa sera diventa decisiva per l’approdo in finale. Il felsinei hanno infatti un solo risultato a disposizione per spostare le sorti della semifinale nella gara decisiva da giocarsi eventualmente in casa. La Virtus Bologna, dopo la grande stagione conclusa al primo posto, sta incredibilmente faticando nella post-season ed ora si trova spalle al muro contro una Venezia che sembra andare al doppio della velocità. Le V-Nere devono tirare fuori una prestazione perfetta per battere la Reyer nel fortino del Taliercio e sperare ancora nel sogno della finale. 🔗 Leggi su Oasport.it

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