Veleni e timpuluni ecco perché il progetto della compagnia Aerolinee Siciliane è fallito ancor prima di decollare

“Il progetto è finito ancora prima di cominciare”. È questo il laconico commento - un leitmotiv ben conosciuto dagli agrigentini che hanno visto sfumare più piani per realizzare un aeroporto in provincia - che arriva da uno dei componenti del Cda delle Aerolinee Siciliane. L'ambizioso programma. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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