Vasco fa la storia al parco urbano | tra musica annunci e topless - FOTO e VIDEO

Vasco Rossi ha aperto il concerto al parco urbano con ‘Vado al massimo’, attirando subito l’attenzione. Durante l’evento, una persona si è esposta topless tra il pubblico. Sono stati diffusi foto e video dell’incidente. La serata ha visto anche annunci e momenti musicali, con il rocker che ha mantenuto le promesse di energia e coinvolgimento. Nessun altro dettaglio legato all’evento è stato comunicato ufficialmente.

Promette e mantiene. Vasco appare sul palco e promette subito di spingere sull’acceleratore, con l’incipit di ‘Vado al massimo’. E per due ore abbondanti, effettivamente, fa volare i 60mila del parco urbano verso un pianeta fatto solo di note. Il rocker, ancora una volta, non tradisce un popolo. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

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