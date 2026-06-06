In Valle d’Aosta, le liste d’attesa per le visite specialistiche sono diminute negli ultimi mesi. Attualmente, il tempo medio di attesa si aggira intorno a quattro settimane, rispetto alle sei precedenti. La riduzione ha portato alcuni pazienti a preferire il servizio pubblico, mentre altri continuano a rivolgersi al settore privato. I sindacati chiedono un tavolo di confronto per discutere delle risposte offerte e delle modalità di gestione delle liste.

Quanto tempo si deve aspettare per una visita specialistica in Valle d'Aosta?. Come influisce il calo delle prestazioni sulla scelta tra pubblico e privato?. Quali misure concrete propone il sindacato per abbattere i tempi di attesa?. Chi deve partecipare al tavolo permanente richiesto da CGIL e Federconsumatori?.? In Breve Solo il 69,2% degli esami diagnostici rispetta i tempi previsti da Agenas.. Le prime visite specialistiche scendono al 77,1% rispetto all'80,1% dell'anno scorso.. CGIL e Federconsumatore chiedono tavolo permanente con Regione e USL Valle d'Aosta.. Proposta accesso intramoenia semplificato al solo costo del ticket per i cittadini. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Valle d’Aosta: liste d’attesa in calo, sindacati chiedono un tavolo

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