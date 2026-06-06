Valle d’Aosta | liste d’attesa in calo sindacati chiedono un tavolo
In Valle d’Aosta, le liste d’attesa per le visite specialistiche sono diminute negli ultimi mesi. Attualmente, il tempo medio di attesa si aggira intorno a quattro settimane, rispetto alle sei precedenti. La riduzione ha portato alcuni pazienti a preferire il servizio pubblico, mentre altri continuano a rivolgersi al settore privato. I sindacati chiedono un tavolo di confronto per discutere delle risposte offerte e delle modalità di gestione delle liste.
Quanto tempo si deve aspettare per una visita specialistica in Valle d'Aosta?. Come influisce il calo delle prestazioni sulla scelta tra pubblico e privato?. Quali misure concrete propone il sindacato per abbattere i tempi di attesa?. Chi deve partecipare al tavolo permanente richiesto da CGIL e Federconsumatori?.? In Breve Solo il 69,2% degli esami diagnostici rispetta i tempi previsti da Agenas.. Le prime visite specialistiche scendono al 77,1% rispetto all'80,1% dell'anno scorso.. CGIL e Federconsumatore chiedono tavolo permanente con Regione e USL Valle d'Aosta.. Proposta accesso intramoenia semplificato al solo costo del ticket per i cittadini. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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