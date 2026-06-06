In Valle d’Aosta, molte prestazioni diagnostiche superano i limiti stabiliti a livello nazionale. Il numero di visite specialistiche ridotte negli ultimi mesi ha portato a un calo degli interventi, con potenziali ripercussioni sulla diagnosi precoce e sulla gestione delle malattie. La regione registra un ritardo nella diagnostica, che potrebbe aumentare le disuguaglianze nell’accesso alle cure. I dati indicano una diminuzione delle prestazioni rispetto agli standard previsti.

Quante prestazioni diagnostiche in Valle d'Aosta violano i limiti nazionali?. Come influisce il calo delle visite specialistiche sulla salute pubblica?. Perché la sanità regionale rischia di diventare un privilegio per pochi?. Quali strumenti chiedono sindacati e consumatori per abbattere le liste d'attesa?.? In Breve Solo il 69,2 per cento degli esami diagnostici rispetta i limiti Agenas.. Le prime visite specialistiche scendono al 77,1 per cento rispetto all'80,1 precedente.. Cgil e Federconsumatori denunciano il rischio di sanità privata per chi ha reddito.. Richiesti tavolo permanente e piano straordinario per recupero liste d'attesa in Valle d'Aosta. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Valle d’Aosta: diagnostica in ritardo, il rischio di disuguaglianze

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