Le nazionali di Stati Uniti e Germania si preparano per l’amichevole di riscaldamento in vista della Coppa del Mondo FIFA 2026. Le formazioni sono state annunciate e le statistiche mostrano le ultime prestazioni di entrambe le squadre. La partita sarà trasmessa in diretta su canali televisivi e piattaforme streaming online. Sono attesi pronostici e analisi pre-partita, senza commenti o polemiche sui social network in questi minuti.

2026-06-05 18:46:00 Non si sprecai e polemiche in questi minuti sui social a proposito di quest’ultima news: Il centrocampista statunitense Brenden Aaronson sta prendendo di mira una potenziale uscita contro la Germania sabato dopo essere rimasto in panchina nella vittoria per 3-2 della sua squadra sul Senegal a Charlotte il 30 maggio. Aaronson ha descritto l’attesa della convocazione da parte dell’allenatore Mauricio Pochettino come il giorno più nervoso della sua vita e ora punta ad aumentare le sue 57 presenze, avendo partecipato alla corsa dell’USMNT agli ottavi di finale nel 2022. “Non vedo davvero l’ora di potermi mettere in mostra contro la Germania”, ha detto Aaronson del Leeds United al sito web americano, aggiungendo che “sosterrà sempre” i ragazzi nel miglior modo possibile” indipendentemente dalla selezione. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - USA-Germania: formazioni di amichevoli internazionali, statistiche e anteprime, canale TV, streaming online in diretta e pronostici per la partita di riscaldamento della Coppa del Mondo FIFA 2026

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