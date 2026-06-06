Uno dei quattro imputati è stato condannato agli arresti domiciliari durante il processo per direttissima davanti al gip di Fermo. L’episodio risale a mercoledì pomeriggio, quando i quattro hanno aggredito un uomo di 40 anni con calci e pugni, dopo che aveva chiesto di lasciare in pace la propria figlia. La vicenda riguarda un’aggressione avvenuta in un contesto familiare.

Si è svolto ieri mattina davanti al gip del tribunale di Fermo il processo per direttissima di uno dei quattro maranza che mercoledì pomeriggio hanno massacrato a calci e pugni il padre 40enne che aveva chiesto di lasciare in pace la figlia. Il legale del giovane tunisino, l’avvocato Giuliano Giordani, ha chiesto i termini a difesa, chiedendo di avere più tempo per esaminare gli atti. Il gip, in attesa della nuova udienza, ha convalidato l’arresto, ma ha concesso i domiciliari, disponendo la scarcerazione. Restano denunciati a piede libero gli altri due tunisini autori dell’aggressione, mentre colui che è considerato il capo della banda, residente a Campofilone, è ancora ricercato. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Uno dei quattro è ai domiciliari

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Arresti Domiciliari

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