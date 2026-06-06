Un’estate di attività gratuite nel nuovo Rifugio climatico A quando l' inaugurazione

Oggi, 6 giugno, alle 11, si terrà l’inaugurazione del primo Rifugio climatico della Provincia di Rimini. L’evento segnerà l’apertura di un nuovo spazio dedicato ad attività gratuite legate alla tutela ambientale. La cerimonia si svolgerà nel nuovo rifugio, che sarà aperto al pubblico con iniziative senza costi. La data di inaugurazione è stata comunicata ufficialmente e si svolge nelle prime ore della giornata.

L'appuntamento per l'inaugurazione del primo Rifugio climatico della Provincia di Rimini è oggi, 6 giugno, a partire dalle 11. L’associazione quotidianacom lancia l'invito presso la Sala Teatro di via Costa del Macello 10, a Poggio Torriana. L’8 giugno prossimo, invece, si concluderà la campagna. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

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