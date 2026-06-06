Nella frazione Sforzesca di Vigevano si è verificata una massiccia morte di piccioni negli ultimi giorni. La sezione locale del Wwf ha confermato che gli uccelli sarebbero stati avvelenati, escludendo cause naturali. Non sono state fornite ulteriori dettagli sul numero di volatili coinvolti o sulle circostanze precise del decesso. La situazione è stata segnalata alle autorità competenti per eventuali approfondimenti e interventi.

Una morìa di piccioni ha interessato, nel giorni scorsi, la frazione Sforzesca di Vigevano. Secondo quanto comunica la sezione del Wwf che ha sede a Parona Lomellina, il fenomeno non sarebbe da attribuire a cause naturali ma ad avvelenamento. Le carcasse dei volatili sono state ritrovate nei campi che si trovano nella zona adiacente al cimitero della frazione. "Abbiamo ricevuto la segnalazione da un cittadino – si legge in una nota diffusa dall’associazione – Grazie ad essa abbiamo immediatamente informato le autorità competenti, nello specifico la polizia locale, i guardiaparco e la Ats. In queste ore sono in corso gli accertamenti per stabilire se, come è altamente probabile, la morìa dei piccioni sia legata ad un avvelenamento. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Una strage di piccioni. Il Wwf: avvelenati

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Il Wwf e altre associazioni hanno chiesto a Mattarella di bloccarne l’iter parlamentare. C'entrano "piccioni di città", "agriturismi venatori" e una certa lettera della Commissione UeIl dibattito sulla riapertura della caccia in spiaggia si fa più acceso, con associazioni ambientaliste che chiedono al presidente della Repubblica...

Il bilancio si aggrava: altri lupi avvelenati nel parco nazionale d'Abruzzo, la denuncia del WwfNel Parco nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise, sono stati trovati altri tre lupi morti a causa di avvelenamento.

Temi più discussi: Strage di piccioni alla Sforzesca di Vigevano: l’ombra del veleno e il rischio effetto domino; Vigevano, piccioni avvelenati alla Sforzesca: l’allarme del Wwf; Allarme alla Sforzesca: possibile avvelenamento di piccioni - POP; Una strage di piccioni. Il Wwf: avvelenati.

Una strage di piccioni. Il Wwf: avvelenatiUna morìa di piccioni ha interessato, nel giorni scorsi, la frazione Sforzesca di Vigevano. Secondo quanto comunica la sezione ... ilgiorno.it

Strage di piccioni tra Borgaro e Caselle, colpiti da colpi di arma da fuoco e messi in sacchi neriAllertati da molte segnalazioni, i volontari delle due associazioni hanno trovato sul posto anche 21 piccioni ancora vivi, ma in condizioni critiche, per cui sono stati recuperati e affidati alle cure ... rainews.it