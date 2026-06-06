Il mosaico di Nicola Montalbini, realizzato durante l’ultima Biennale del Mosaico, sarà trasferito in via Barbiani. L’accordo per il trasferimento del pavimento è stato raggiunto e il mosaico troverà una collocazione stabile in questa nuova sede. Il pavimento, che si trovava in Porta Adriana, avrà così una nuova sistemazione definitiva. La conclusione della trattativa sancisce il trasferimento del mosaico in una collocazione permanente.

Il mosaico pavimentale di Nicola Montalbini, realizzato dentro Porta Adriana in occasione dell’ultima Biennale del Mosaico, ha trovato la sua casa definitiva. Verrà collocato in via Barbiani, incrocio con via Cavour, a pochi metri dalla porta storica dove ha visto la luce. Il progetto si inserisce nella riqualificazione dell’area e della strada che portano alla Domus dei Tappeti di Pietra e ha ottenuto l’ok della Soprintendenza. I tempi di realizzazione verranno decisi a breve. Arriva a compimento così una vicenda che aveva provocato stupore, polemiche e un intenso dibattito in tutta la città. ‘Il pavimento’, questo il titolo del mosaico di... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Una casa per il mosaico. Trovato l’accordo, il pavimento di Montalbini andrà in via Barbiani

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El Pavimento de MOSAICOS en la MASONERÍA / Porqué el suelo Ajedrezado

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