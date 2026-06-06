Dopo il finale della terza stagione andato in onda il 18 dicembre 2025, la Rai ha annunciato ufficialmente la produzione di una quarta stagione di “Un professore”. La serie continuerà a seguire le vicende di Simone e Manuel, i protagonisti già noti ai fan. Non sono stati forniti dettagli sulla trama, ma la conferma della nuova stagione indica che le avventure dei personaggi proseguiranno.

Il successo di “Un professore” non si ferma. Dopo il finale della terza stagione, andato in onda il 18 dicembre 2025, la Rai ha confermato ufficialmente la produzione del quarto capitolo della fiction. La serie con protagonista Dante Balestra ha conquistato pubblico e critica grazie alla sua capacità di raccontare la scuola, le fragilità dei ragazzi e il rapporto tra generazioni. Un mix che continua a funzionare e che ha spinto la produzione a proseguire con nuove puntate. Nuova classe e nuove sfide per Dante Balestra. La quarta stagione segnerà un importante cambiamento narrativo. Dante Balestra, interpretato da Alessandro Gassmann, tornerà tra i banchi del Liceo Leonardo Da Vinci di Roma, ma con una nuova classe di studenti. 🔗 Leggi su Tivvusia.com

© Tivvusia.com - Un Professore 4 è realtà: cosa succede a Simone e Manuel nella nuova stagione

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UN PROFESSORE MANUEL E SIMONE COSI DEVE ANDARE LA SCENA DI OSTIA

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